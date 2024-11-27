В США заявили о планах Байдена дать Украине ядерное оружие

Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин заявила, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис ставят страну на последнее место очередным запросом о помощи Украине.
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