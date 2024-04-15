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РБК: судебные приставы арестовали часть элитного московского отеля Four Seasons

РБК: судебные приставы арестовали часть элитного московского отеля Four Seasons

Галерея и отель с видом на Кремль – один из самых престижных лотов недвижимости в столицеГалерея «Модный сезон» и часть отеля Four Seasons площадью более 30 тысяч квадратных метров арестованы судебными приставами в рамках судопроизводства – Мещанский районный суд наложил обеспечительные меры.

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