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ФСБ задержала мужчину за подготовку теракта в Екатеринбурге — видео

ФСБ задержала мужчину за подготовку теракта в Екатеринбурге — видео

Специальные службы рассказали, какую цель преследовал 47-летний мужчина при планировании теракта в административном зданииВ пресс-службе УФСБ по Свердловской области рассказали, что русским спецслужбам удалось предотвратить теракт в Екатеринбурге.

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