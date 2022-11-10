ФСБ задержала мужчину за подготовку теракта в Екатеринбурге — видео

Специальные службы рассказали, какую цель преследовал 47-летний мужчина при планировании теракта в административном зданииВ пресс-службе УФСБ по Свердловской области рассказали, что русским спецслужбам удалось предотвратить теракт в Екатеринбурге.
Специальные службы рассказали, какую цель преследовал 47-летний мужчина при планировании теракта в административном зданииВ пресс-службе УФСБ по Свердловской области рассказали, что русским спецслужбам удалось предотвратить теракт в Екатеринбурге.
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