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Ответка Путина Гааге всполошила весь Запад: Страны не знают, куда спрятать прокурора МУС от преследования России

Ответка Путина Гааге всполошила весь Запад: Страны не знают, куда спрятать прокурора МУС от преследования России

Те лица из Гааги, которые всё же осмелились на свой страх и риск озвучить на весь мир обвинения против российского президента, наверняка уже пожалели о своём решении.

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Комментарии
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ММ
Михаил Михальченков
Наш президент по гороскопу &quot;Весы&quot; и действует в соответствии с девизом: &quot; Коль по гороскопу ты ВЕСЫ, никого и ничего не сс..!&quot;
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1 час.
Николай Артамонов
👍👍👍
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47 мин.
Кошмар
Доставили. И не одного. Только не в Россию, а на тот свет. Нахер они в России нужны...😀😀
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42 мин.

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