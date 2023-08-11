Ответка Путина Гааге всполошила весь Запад: Страны не знают, куда спрятать прокурора МУС от преследования России

Те лица из Гааги, которые всё же осмелились на свой страх и риск озвучить на весь мир обвинения против российского президента, наверняка уже пожалели о своём решении.
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