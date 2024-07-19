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Starlink сможет передавать данные на скорости 8 Гбит/с при помощи технологии моб...

Starlink сможет передавать данные на скорости 8 Гбит/с при помощи технологии моб...

Starlink сможет передавать данные на скорости 8 Гбит/с при помощи технологии мобильного шлюзаКомпания SpaceX готовится предложить коммерческим клиентам новую услугу на базе своей спутниковой сети Starlink, обеспечивающую сверхскоростной интернет со скоростью загрузки до 8 Гбит/с даже в отдалённых районах без наземной инфраструктуры.

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