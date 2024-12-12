Врач сообщила, сколько надо есть овощей для понижения риска инфаркта

Привычка ежедневно есть не меньше 400 г овощей и фруктов снижает риск инфаркта, инсульта, повышения массы тела и уровня холестерина, развития онкологических заболеваний, сахарного диабета и пуринового обмена.
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