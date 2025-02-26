NYT: США пытались исключить фразы о гарантиях безопасности из сделки с Украиной

Global Look Press/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency Администрация президента США Дональда Трампа пыталась исключить фразы о гарантиях безопасности из сделки по полезным ископаемым с Украиной, сообщает газета New York Times со ссылкой на украинского чиновника.
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