Бен Симмонс находится в «фантастической форме»

Журналист ESPN Марк Джонс рассказал, что разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс решил проблемы со здоровьем и подходит к сезону полностью готовым.
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