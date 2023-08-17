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Бен Симмонс находится в «фантастической форме»

Бен Симмонс находится в «фантастической форме»

Журналист ESPN Марк Джонс рассказал, что разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс решил проблемы со здоровьем и подходит к сезону полностью готовым.

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