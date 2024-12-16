Русские не останавливаются: ВСУ готовятся к уличным боям за Покровск

Daddy Bo

Мужики! Но ведь видите, что война бессмысленная, оборона бесперспективна и карачун наступит непременно. Какого чётрта так дёргаться. Жизнь прекрасна. И она будет такой и без вас. Штык в землю и грабли в гору: тогда она будет прекрасна и с вами.