Российская армия применяет большое количество личного состава в боях за Покровск (Красноармейск) – один из ключевых узлов обороны ВСУ в Донбассе.
Русские не останавливаются: ВСУ готовятся к уличным боям за Покровск
Комментарии
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владимир несмеев
Быдляк Бутусов,это русский город Красноармейск,и он будет наш.
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20 час.
Daddy Bo
Мужики! Но ведь видите, что война бессмысленная, оборона бесперспективна и карачун наступит непременно. Какого чётрта так дёргаться. Жизнь прекрасна. И она будет такой и без вас. Штык в землю и грабли в гору: тогда она будет прекрасна и с вами.
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15 час.
Юрий Золотарев
Тебя, Быдло-Бутус, нужно бы повесить первого - как говнюка, топящего за бандеро-сволочей! "Херроямслава", да? Палачам и детоубийцам? Волынской мерзости?
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9 час.
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