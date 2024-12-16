Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Русские не останавливаются: ВСУ готовятся к уличным боям за Покровск

Русские не останавливаются: ВСУ готовятся к уличным боям за Покровск

Российская армия применяет большое количество личного состава в боях за Покровск (Красноармейск) – один из ключевых узлов обороны ВСУ в Донбассе.

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Комментарии
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владимир несмеев
Быдляк Бутусов,это русский город Красноармейск,и он будет наш.
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20 час.
Daddy Bo
Мужики! Но ведь видите, что война бессмысленная, оборона бесперспективна и карачун наступит непременно. Какого чётрта так дёргаться. Жизнь прекрасна. И она будет такой и без вас. Штык в землю и грабли в гору: тогда  она будет прекрасна и с вами.
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15 час.
Юрий Золотарев
Тебя, Быдло-Бутус, нужно бы повесить первого - как говнюка, топящего за бандеро-сволочей! &quot;Херроямслава&quot;, да? Палачам и детоубийцам? Волынской мерзости?
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9 час.

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