В Шымкенте проводят конкурс на лучший креатив «Шымкент-2200»

Победители будут награждены сертификатами и ценными призами. 26-27 сентября в честь Всемирного дня туризма управлением туризма и внешних связей города Шымкент состоится форум-выставка «Shymkent 2200: образ туристического креативного города».
Победители будут награждены сертификатами и ценными призами. 26-27 сентября в честь Всемирного дня туризма управлением туризма и внешних связей города Шымкент состоится форум-выставка «Shymkent 2200: образ туристического креативного города».
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