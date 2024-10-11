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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сваймен пропустил 4 шайбы от «Монреаля» в первом матче за «Бостон» после продления контракта

25-летний вратарь провел первый матч за «Брюинс» после продления контракта – против «Канадиенс» (6:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

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