Маме стало плохо на рынке и знаете, хочу сказать приезжим большое спасибо

Вы неправы. Хорошие люди в каждой нации есть.Но с безнаказанностью диаспор и преступников из числа мигрантов пора кончать. Тогда тем же честным и порядочным легче станет, а то на них бросает тень поведение их соплеменников.

ТА

Тамара Аристархова

Вот недавно у Малахова была Тема " про телефонных мошенниках", и показали таксиста - мигранта, который спас бабушкины деньги от мошенников. Сам рассказал ВСЁ в Полиции и вернули бабушке деньги, МОЛОДЕЦ, а мог бы и себе присвоить!!! Т. ч. есть среди них порядочные/ честные люди, но их , к сожалению, - меньшинство!