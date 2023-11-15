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Маме стало плохо на рынке и знаете, хочу сказать приезжим большое спасибо

Маме стало плохо на рынке и знаете, хочу сказать приезжим большое спасибо

# Чернильница   Сегодня со мной лично произошло событие которое в очередной раз доказывает, что прекрасные люди есть абсолютно среди всех национальностей.

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Комментарии
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Тамара Елисеева
Это редкий случай, но думаю, что статья заказная. Скорее всего, придумана.
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5 час.
Ирина52
Вы неправы. Хорошие люди в каждой нации есть.Но с безнаказанностью диаспор и преступников из числа мигрантов пора кончать. Тогда тем же честным и порядочным  легче станет, а то на них бросает тень поведение их соплеменников.
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5 час.
ТА
Тамара Аристархова
Вот недавно у Малахова была  Тема  &quot; про телефонных  мошенниках&quot;, и показали таксиста - мигранта, который спас  бабушкины деньги от мошенников.   Сам  рассказал ВСЁ  в  Полиции  и вернули бабушке деньги, МОЛОДЕЦ, а мог бы и себе  присвоить!!!  Т. ч. есть среди них  порядочные/ честные   люди, но  их  , к  сожалению,  - меньшинство!
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2 час.

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