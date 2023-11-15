# Чернильница Сегодня со мной лично произошло событие которое в очередной раз доказывает, что прекрасные люди есть абсолютно среди всех национальностей.
Маме стало плохо на рынке и знаете, хочу сказать приезжим большое спасибо
Комментарии
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Тамара Елисеева
Это редкий случай, но думаю, что статья заказная. Скорее всего, придумана.
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5 час.
Ирина52
Вы неправы. Хорошие люди в каждой нации есть.Но с безнаказанностью диаспор и преступников из числа мигрантов пора кончать. Тогда тем же честным и порядочным легче станет, а то на них бросает тень поведение их соплеменников.
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5 час.
ТА
Тамара Аристархова
Вот недавно у Малахова была Тема " про телефонных мошенниках", и показали таксиста - мигранта, который спас бабушкины деньги от мошенников. Сам рассказал ВСЁ в Полиции и вернули бабушке деньги, МОЛОДЕЦ, а мог бы и себе присвоить!!! Т. ч. есть среди них порядочные/ честные люди, но их , к сожалению, - меньшинство!
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2 час.
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