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AI-мемкоины резко подешевели на фоне призывов Anthropic и OpenAI к осторожности

AI-мемкоины резко подешевели на фоне призывов Anthropic и OpenAI к осторожности

Криптовалюты, связанные с искусственным интеллектом и названиями крупных AI-компаний, столкнулись с резким снижением после того, как руководители Anthropic и OpenAI выступили за более осторожный подход к развитию передовых моделей.

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