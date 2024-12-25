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Петербургский дневник

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В Петербурге следователя задержали по подозрению во взятке в 10 миллионов рублей

В Петербурге следователя задержали по подозрению во взятке в 10 миллионов рублей

При подтверждении вины правоохранитель будет уволен Управление собственной безопасности петербургского ГУ МВД и сотрудники регионального УФСБ провели обыски по делу о взятке в размере 10 млн рублей, в покушении на получение которой подозревают следователя полиции Выборгского района города.

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