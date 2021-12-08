Происшествия

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В Краснодарском крае госавтоинспекторы экстренно доставили ребенка с признаками удушья

В Краснодарском крае госавтоинспекторы экстренно доставили ребенка с признаками удушья

К инспекторам отдельного взвода ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Ейскому району, несущим службу на маршруте патрулирования на автодороге Ейск-Ясенская-Новоминская, обратилась пассажирка такси.

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