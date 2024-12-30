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Царьград

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DailyStar:ученые назвали 11 болезней, которые грозят миру пандемиями в 2025 году

DailyStar:ученые назвали 11 болезней, которые грозят миру пандемиями в 2025 году

Целых 11 заболеваний, по мнению ученых, грозят миру пандемией в 2025 году.Ученые перечислили 11 страшных заболеваний, которые грозят всему миру новыми пандемиями в 2025 году.

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