Николас Кейдж и Джессика Честейн. Какие фильмы выйдут в кинотеатрах России в марте

В марте в российских кинотеатрах появятся "Онегин" и "Летучий Корабль", фильм с Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн, а также драма с Николасом Кейджем Наступившая весна – хороший повод почаще выходить из дома.
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