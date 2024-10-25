Председателю Следственного комитета России будет представлен доклад по обращению жителей г.о. Пушкино Московской области

В социальных медиа опубликовано обращение в котором сообщалось, что в ряде микрорайонов городского округа Пушкино Московской области на протяжении длительного времени отсутствует горячее водоснабжение, отопление, а в воздух выбрасываются вредные вещества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии