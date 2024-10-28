Танкисты хоронят боевиков ВСУ под развалинами зданий (ВИДЕО)

Танкисты Армии России хоронят украинских боевиков под развалинами зданий. Экипаж танка Т-90 группировки войск «Юг» прямой наводкой подавил огневые точки противника, которые располагались в домах мирных жителей, обеспечив поддержку штурмовым пехотным подразделениям.
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