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Спички - не игрушка

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  • leonid
    Пусть фрицы не думают, что там в своей германии они хорошо устроились и их это не коснется.Дмитрий Киселев з...
  • Елена Лаптева
    Хорош разведчик киселёв !!!!Дмитрий Киселев з...
  • Василий Коликов
    Пардон, а где же голосование по конкретным мостам?Дмитрий Киселев з...

Дмитрий Киселев заговорил о 4 мостах Германии. Что это за "законные цели"?

Дмитрий Киселев заговорил о 4 мостах Германии. Что это за "законные цели"?

Для тех, кто не смотрел. Известный журналист и гендиректор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в свой аналитической программе рассуждал, по каким объектам в Германии Россия могла бы нанести ответный удар, в случае, если бы выведенные на чистую воду немецкие генералы все-таки поучаствовали бы в ударе по Крымскому мосту.

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