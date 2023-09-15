WSJ: У России и Китая, в отличие от США, есть готовое гиперзвуковое оружие

США отстают от России и Китая в разработке и развертывании гиперзвукового оружия. Об этом пишет WSJ. «Это оружие может атаковать с предельной скоростью, запускаться с больших расстояний и уклоняться от большинства средств противовоздушной обороны.
США отстают от России и Китая в разработке и развертывании гиперзвукового оружия. Об этом пишет WSJ. «Это оружие может атаковать с предельной скоростью, запускаться с больших расстояний и уклоняться от большинства средств противовоздушной обороны.
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