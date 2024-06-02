«Будем работать вместе»: «Единая Россия» выдвинула Александра Беглова кандидатом в губернаторы 

Такое решение приняла конференция регионального отделения партии в историческом парке «Россия – моя история» «Единая Россия» на XXXVIII конференции партийного отделения в историческом парке «Россия – моя история» приняла решение выдвинуть Александра Беглова кандидатом на губернаторские выборы 8 сентября.