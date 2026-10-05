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Газета «Культура»

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Московские археологи отреставрировали находки из Коробейникова переулка

Московские археологи отреставрировали находки из Коробейникова переулка

Московские археологи отреставрировали коллекцию находок, обнаруженных в Коробейниковом переулке весной 2026 года.

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