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Мода и Шоу-бизнес

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Режиссер «Гардемаринов» Светлана Дружинина опровергла свою госпитализацию

Режиссер «Гардемаринов» Светлана Дружинина опровергла свою госпитализацию

Режиссер «Гардемаринов» Светлана Дружинина опровергла свою госпитализацию. Об этом сообщает aif.ru. Сегодня журналисты сообщили, что 89-летнюю актрису Светлану Дружинину экстренно госпитализировали из-за острого бронхита на фоне рака легких.

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