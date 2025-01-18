Режиссер «Гардемаринов» Светлана Дружинина опровергла свою госпитализацию. Об этом сообщает aif.ru. Сегодня журналисты сообщили, что 89-летнюю актрису Светлану Дружинину экстренно госпитализировали из-за острого бронхита на фоне рака легких.