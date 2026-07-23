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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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18-летний голкипер «Хьюстон Динамо» Керимов тренировался со сборной США год назад: «Неожиданно получилось. Им требовался вратарь»

18-летний российский вратарь «Хьюстон Динамо» Роман Керимов рассказал, как тренировался со сборной США .

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