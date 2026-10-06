Специально для России: МТС представила автономную базовую станцию — на одной заправке дизелем она работает 12 суток

Также в состав системы входят литиевые батареи МТС планирует вывести на российский телекоммуникационный рынок быстровозводимую многофункциональную опору МФО-15, позволяющую устанавливать базовые станции мобильной связи в местах без доступа к электросетям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым