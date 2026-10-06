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Специально для России: МТС представила автономную базовую станцию — на одной заправке дизелем она работает 12 суток

Специально для России: МТС представила автономную базовую станцию — на одной заправке дизелем она работает 12 суток

Также в состав системы входят литиевые батареи МТС планирует вывести на российский телекоммуникационный рынок быстровозводимую многофункциональную опору МФО-15, позволяющую устанавливать базовые станции мобильной связи в местах без доступа к электросетям.

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