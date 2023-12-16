Фил из “Интернов”, “Жаба” Аркадьевна – куда пропали 10 звёзд российских сериалов?

Помните, как все смотрели сериалы “Интерны”, “Моя прекрасная няня”, “Бедная Настя”, “Воронины” и многие другие? Давайте посмотрим, что стало с актерами любимых теленовелл — кто ушел из профессии, а кто до сих пор снимается.
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