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Nvidia готовится поднять цены на видеокарты GeForce RTX 50, но цены взлетели еще до официального повышения

Nvidia готовится поднять цены на видеокарты GeForce RTX 50, но цены взлетели еще до официального повышения

Оптовые цены выросли на сумму до 800 юаней, а производители уже ограничили поставки на рынокОптовые цены на видеокарты Nvidia GeForce RTX 50 начали расти еще до официального повышения, которое ожидается в августе.

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