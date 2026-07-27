Nvidia готовится поднять цены на видеокарты GeForce RTX 50, но цены взлетели еще до официального повышения

Оптовые цены выросли на сумму до 800 юаней, а производители уже ограничили поставки на рынокОптовые цены на видеокарты Nvidia GeForce RTX 50 начали расти еще до официального повышения, которое ожидается в августе.
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