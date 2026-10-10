НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков
🔥 10 ОКТЯБРЯ — ГУЛЯЕМ ШИРОКО

🔥 10 ОКТЯБРЯ — ГУЛЯЕМ ШИРОКО! 🔥 Праздник хутора Перевозинский и станицы Ново-Аннинский! Друзья, готовьтесь! Вас ждет день, полный энергии, музыки и сюрпризов! 🏆 С 11:00 — СПОРТИВНЫЙ ЗАМЕС! Сдаем ГТО! Стрельба, турники, отжимания, бег, пресс и наклоны.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым