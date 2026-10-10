🔥 10 ОКТЯБРЯ — ГУЛЯЕМ ШИРОКО! 🔥 Праздник хутора Перевозинский и станицы Ново-Аннинский! Друзья, готовьтесь! Вас ждет день, полный энергии, музыки и сюрпризов! 🏆 С 11:00 — СПОРТИВНЫЙ ЗАМЕС! Сдаем ГТО! Стрельба, турники, отжимания, бег, пресс и наклоны.
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