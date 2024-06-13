Суд приговорил пойманную на улице Вучетича наркоторговку к реальному сроку

Коптевский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 40-летней женщины, признанной виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, в значительном размере, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».