“We Were Texting Each Other Just A Few Weeks Ago”: People Are Crying Over Bryan Cranston’s Incredibly Emotional Tribute To His TV Son RJ Mitte After His Tragic Death

“We were texting each other just a few weeks ago - figuring out when we could meet for lunch. I don’t know if that lunch would have changed his future…”View Entire Post ›.
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