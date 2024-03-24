ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ.

В рамках проведения областного комплексного профилактического мероприятия ´ВМЕСТЕ´ волонтеры УО ´Бобруйский государственный медицинский колледж´ по принципу ´Равный обучает равного´ провели с учащимися первого курса игру Выбор за тобой´.
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