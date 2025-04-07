Депутаты Тюменской облдумы предложили ограничить соцподдержку мигрантов в регионе

Вице-спикер Тюменской областной думы и руководитель фракции ЛДПР Владимир Сысоев направил обращение губернатору Александру Моору с предложением ограничить доступ мигрантов к мерам социальной поддержки в пользу местных жителей.
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