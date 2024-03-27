Сирены оповещения об обстрелах будут включать в Белгородской области теперь и ночью

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира во «ВКонтакте» рассказал, что с сегодняшнего дня сирена ракетной опасности при обстрелах со стороны Украины будет включаться по ночам.
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