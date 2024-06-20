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С начала июля в Калуге приступят к ремонту 30 дорог

С начала июля в Калуге приступят к ремонту 30 дорог

В Калуге отремонтируют более 30 дорог, на эти цели выделили дополнительно 200 млн рублей. Губернатор Владислав Шапша сообщил, что в Калуге прошел аукцион, подрядчику предстоит привести в порядок более 30 дорог.

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