И создать 285 благоустроенных пространств Региональный минстрой опубликовал паспорт программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области», зафиксировав целевые показатели обновления инфраструктуры и роста жилищной обеспеченности населения к 2030 году.
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