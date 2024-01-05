Казахстанским мегаполисам угрожает «война окраин»

Дмитрий Николенко А потому пишут, что Казахстан "подбрюшье" России, которое ничем не защищено, через него проще всего кишки ей вспороть.

СП Сергей Петраков А потому-что у нас то же все это же кишлачное быдло понаехало, и мы имеем ту же ситуацию в России.