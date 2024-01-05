22 декабря в Алма-Ате в 18.15 по местному времени пассажирский автобус врезался в толпу людей, стоявших на остановке напротив городской больницы №7.
Казахстанским мегаполисам угрожает «война окраин»
Комментарии
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Дмитрий Николенко
А потому пишут, что Казахстан "подбрюшье" России, которое ничем не защищено, через него проще всего кишки ей вспороть.
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12 час.
СП
Сергей Петраков
А потому-что у нас то же все это же кишлачное быдло понаехало, и мы имеем ту же ситуацию в России.
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8 час.
Natalija Osminina
Правильно Вам Дмитрий Никоненко объяснил: Казахстан -подбрюшье России, 7.5 тысяч км. границ. А там может разгореться гражданская война, которую подожгут англосаксы. А казахи к этому уже готовы.
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8 час.
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