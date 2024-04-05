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Четыре человека пострадали при обстреле Горловки и Донецка

Четыре человека пострадали при обстреле Горловки и Донецка

Четверо мирных жителей пострадали при обстрелах ВСУ Горловки и Донецка. «Во время обстрела Куйбышевского района на улице Васильченко ранения получили женщины 1933 и 1955 годов рождения», — сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.

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