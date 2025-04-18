❗️В Крыму в ДТП с автобусом и мопедом пострадал подросток Авария произошла в Красногвардейском районе.
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❗️В Крыму в ДТП с автобусом и мопедом пострадал подросток Авария произошла в Красногвардейском районе.