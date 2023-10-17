Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 492 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Пашиняну ТОЖЕ СВЕТИТ судьба Саакашвили. Предатель своего народа!! Армяне тоже оклемаются и сделают то, что положено с...Топ-5 советов от ...
  • Виталий Чуваев
    Для борьбы с организованной националистической преступностью ужно возродить послевоенный опыт СССР в г.Одессе. Маршал...В Санкт-Петербург...
  • Владимир Барышев
    В ЦАХАЛ их всех, пусть теперь защищают то, куда так долго рвались и мечтали свалить, из плохой России! Нам этот перем...Посол РФ в Израил...

А, ведь, он не один такой вна Украине

А, ведь, он не один такой вна Украине

Где-то в недрах Украины нарастает недовольство происходящим. Пока что ещё возмущает недовольство коррупцией, воровством, хищениями, отсутствием подлинной демократии и нарушением элементарных прав человека.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
просто пиндосы меняют клоуна и арестовичи подключены.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх