А, ведь, он не один такой вна Украине

Где-то в недрах Украины нарастает недовольство происходящим. Пока что ещё возмущает недовольство коррупцией, воровством, хищениями, отсутствием подлинной демократии и нарушением элементарных прав человека.
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