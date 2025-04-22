Военкор обозначил мгновенное исполнение ВС РФ приказа о пасхальном перемирии как пример улучшения ситуации с управлением войсковыми группировками

Накопленный в ходе специальной военной операции опыт трудно переоценить. Ещё каких-то три с половиной года назад люди с большими звёздами и немалое число военных экспертов при виде техники с дополнительной решётчатой защитой в лучшем случае ехидно-снисходительно улыбались, в худшем – подвергали такой обструкции, что умельцам доставалось «по первое число».