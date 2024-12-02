Гашек оценил избрание Усманова президентом Международной федерации фехтования

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в своем аккаунте в соцсети X оценил избрание российского бизнесмена Алишера Усманова президентом Международной федерации фехтования (FIE).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии