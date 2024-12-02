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Гашек оценил избрание Усманова президентом Международной федерации фехтования

Гашек оценил избрание Усманова президентом Международной федерации фехтования

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в своем аккаунте в соцсети X оценил избрание российского бизнесмена Алишера Усманова президентом Международной федерации фехтования (FIE).

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