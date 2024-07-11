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В Новосибирске 14-летний ребёнок пострадал из-за взрыва колеса в автобусе

В Новосибирске 14-летний ребёнок пострадал из-за взрыва колеса в автобусе

Инцидент произошёл на улице Титова в Ленинском районе.В Новосибирске на улице Титова  в Ленинском районе в результате взрыва колеса пассажирского автобуса пострадал 14-летний пассажир.

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