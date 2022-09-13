smi.today

3 563 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Немцев
    Внимательно смотрите, Кто подаёт "новость". Всё это голимая брехня от имени Сладкова? В его сюжетах, на тему передисл...Российских военны...
  • Елена Мамонова
    Без нас разберутся!Российских военны...
  • Елена Мамонова
    Нужно тоннели бомбить и мостыЭксперт перечисли...

Политолог Колташов объяснил, как новые центры мирового влияния раздражают США

Политолог Колташов объяснил, как новые центры мирового влияния раздражают США

Эксперт в сфере политологии Василий Колташов поделился своей точкой зрения относительно того, что заставляет Соединённые Штаты Америки выстраивать на Украине базы, которые будут задействованы для снабжения международных террористических организаций.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх