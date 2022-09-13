Эксперт в сфере политологии Василий Колташов поделился своей точкой зрения относительно того, что заставляет Соединённые Штаты Америки выстраивать на Украине базы, которые будут задействованы для снабжения международных террористических организаций.
Эксперт в сфере политологии Василий Колташов поделился своей точкой зрения относительно того, что заставляет Соединённые Штаты Америки выстраивать на Украине базы, которые будут задействованы для снабжения международных террористических организаций.
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