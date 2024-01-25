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ХАМАС и Тель-Авив через посредников обсуждают новое соглашение по заложникам

ХАМАС и Тель-Авив через посредников обсуждают новое соглашение по заложникам

Согласно информации из дипломатических источников РИА Новости в Анкаре, палестинское движение ХАМАС и Израиль сейчас обсуждают возможность заключения нового временного соглашения о прекращении огня и освобождении заложников при посредничестве Катара и Турции.

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