ХАМАС и Тель-Авив через посредников обсуждают новое соглашение по заложникам

Согласно информации из дипломатических источников РИА Новости в Анкаре, палестинское движение ХАМАС и Израиль сейчас обсуждают возможность заключения нового временного соглашения о прекращении огня и освобождении заложников при посредничестве Катара и Турции.
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