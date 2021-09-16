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Польша доборолась с Россией до ввода чрезвычайного положения

Польша доборолась с Россией до ввода чрезвычайного положения

На днях президент Польши ввел режим ЧП в отдельных районах страны, граничащих с Белоруссией, из-за наплыва беженцев.

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Анатолий Анатольев
Зло в ИСТЕРИКЕ!!!!!!
Vladimir Lioubimcev
Россия никогда и ни на кого не нападал. А вот на Россию ходили все "по очереди". И пшеки, и французы, и англичане, и немцы, и "братья славяне" со всеми вышеперечисленными, и японцы, и американцы, и чингизханы хреновы... Какой только нечисти ни повидала русская земля!!... От России они получали ТОЛЬКО СДАЧИ и отлупон. Но видать плохо морды били, или нужно было, как и США, взяли Западную Европу, и уже 75 лет держат ее под своей оккупацией. А Россия уходила и давала возможность им жить нормально и по-своему... До очередного их похода на Русь...
Линда
Всё никак не угомонятся, забывают уроки истории, пока им по мозгам не е6а ...... не влепят в очередной раз не остановятся, всё пыжатся.....
alik3456
Теперь белоруссам надо указатели ставить на дорогах и в лесах , как когда то ставили во время войны 1941-1945. (100км до Варшавы)
Альбина Колесникова
Ну вот до чего их довел русофобия , ну что хотели то и получили
Борис Осипов
вячеслав полыгалов
А В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ПШЕКОМ И ХОЛОБЫДЛОМ?
Борис Осипов
Так одно из другого вытекает. А основа это патологическая русофобия...

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