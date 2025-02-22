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Царьград

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Трамп гордится: за месяц депортировано 10 964 мигранта, улучшив границы США

Трамп гордится: за месяц депортировано 10 964 мигранта, улучшив границы США

Президент США Дональд Трамп заявил об успешном решении проблемы нелегальной миграции, начав крупнейшую операцию по депортации.

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