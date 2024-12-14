Иностранные спецслужбы решили устроить бунт мигрантов в России

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лина любимцева

ВОТ-ВОТ!! О чем и речь!!! А то в Россию запускают мигрантов сколько угодно и кто захочет въезжает через границу. А кто заехал - кто знает точно?...Это безответственное отношение со стороны российских властей. И даже преступное.