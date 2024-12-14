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Иностранные спецслужбы решили устроить бунт мигрантов в России

Иностранные спецслужбы решили устроить бунт мигрантов в России

Депутат Андрей Луговой на заседании Госдумы заявил, что США стремятся разжечь «восстание мигрантов» в России.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ВОТ-ВОТ!! О чем и речь!!! А то в Россию запускают мигрантов сколько угодно и кто захочет въезжает через границу. А кто заехал - кто знает точно?...Это безответственное отношение со стороны  российских властей. И даже преступное.
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17 час.
СТ
Сергей Туренко
Порядок нужно наводить на границах с бывшими республиками Средней Азии, чтобы не могли в Россию просочиться мигрантский поток. Всех крышующих проникновение нелегальных мигрантов в Россию руководителей органов местных властей нужно убирать с волчьим билетом и уголовной статьей о превышении должностных полномочий, утерей доверия.
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16 час.
Константин Самарин
Первым делом надо устранить мигрантское лобби в Госдуме.
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13 час.

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