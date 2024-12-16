Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пэрэможная агония проекта Ukraina

Пэрэможная агония проекта Ukraina

Анатолий Урсида Нет, я не про пэрэсичных украинцев, которые после падения Сирии получили лютую дозу пэрэмогина и теперь мриють про снос режима Путина и расчленение России за пару недель при помощи пары тысяч мятежников-бармалеев.

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