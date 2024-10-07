ВСУ экстренно возводят линии укрепления далеко за Покровском, готовясь к обороне Днепропетровской области

Украинские военные в спешном порядке начали возводить укрепления за Покровском. Так, ВСУ стали готовиться к обороне уже Днепропетровской области, сообщают западные аналитики, заметившие изменения на спутниковых снимках.
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