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ВСУ экстренно возводят линии укрепления далеко за Покровском, готовясь к обороне Днепропетровской области

ВСУ экстренно возводят линии укрепления далеко за Покровском, готовясь к обороне Днепропетровской области

Украинские военные в спешном порядке начали возводить укрепления за Покровском. Так, ВСУ стали готовиться к обороне уже Днепропетровской области, сообщают западные аналитики, заметившие изменения на спутниковых снимках.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
ждите ! ждите ! Армия России приближается ! за всё ответит укро нациское  правление!
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